«إنتل» تحذر من ثغرات أمنية بتطبيق «Remote Keyboard»

حذرت شركة "إنتل" من ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق "Remote Keyboard"، الخاص بالتحكم عن بُعد في لوحات مفاتيح ووحدات الفأرة للحواسيب المكتبية، مطالبة بضرورة حذف التطبيق من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن القراصنة قد يتمكنون من التلاعب بمدخلات لوحة المفاتيح أو تسريب شيفرات ضارة إلى الحواسيب لاختراقها والتجسس على المعلومات والبيانات الهامة.

وأزالت الشركة الأمريكية بالفعل التطبيق من متجر "أبل" و"جوجل بلاي"، مؤكدة عدم تحديثه ووقفه تمامًا.

