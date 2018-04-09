مئات المواطنين يتوافدون على حدائق الشلالات في شم النسيم

استقبلت حدائق الشلالات، وسط الإسكندرية، مئات المواطنين- اليوم- الذين توافدوا للاحتفال بعيد شم النسيم.



من جانبه، تفقّد اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، الحدائق؛ لمشاركة المواطنين احتفالاتهم، والتعرف على احتياجاتهم، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وأكد ضرورة التعاون بين المحافظة والمواطن، خاصة فيما يخص منظومة النظافة؛ كي تصل الإسكندرية إلى مستوى يليق بها.



ووجّه «شادي»، المسئولين، بضرورة تكثيف الحملات الأمنية على حديقتي «الشلالات والحيوان»؛ لمنع حدوث أي مشكلات لروادهما، والتأكد من أمنهم وسلامتهم، مشددا على رئيس الحي ضرورة الاهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل، وإجراء صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة بالحدائق.



جاء ذلك، بحضور اللواء وحيد رضوان، وبهية عبدالفتاح، رئيسي حيَّيْ شرق ووسط.