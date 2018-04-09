القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
محافظات
الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:36 م

مئات المواطنين يتوافدون على حدائق الشلالات في شم النسيم

مئات المواطنين يتوافدون
الإسكندرية- سهى عبد الحميد
dostor.org/2122671

استقبلت حدائق الشلالات، وسط الإسكندرية، مئات المواطنين- اليوم- الذين توافدوا للاحتفال بعيد شم النسيم.

من جانبه، تفقّد اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، الحدائق؛ لمشاركة المواطنين احتفالاتهم، والتعرف على احتياجاتهم، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد ضرورة التعاون بين المحافظة والمواطن، خاصة فيما يخص منظومة النظافة؛ كي تصل الإسكندرية إلى مستوى يليق بها.

ووجّه «شادي»، المسئولين، بضرورة تكثيف الحملات الأمنية على حديقتي «الشلالات والحيوان»؛ لمنع حدوث أي مشكلات لروادهما، والتأكد من أمنهم وسلامتهم، مشددا على رئيس الحي ضرورة الاهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل، وإجراء صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة بالحدائق.

جاء ذلك، بحضور اللواء وحيد رضوان، وبهية عبدالفتاح، رئيسي حيَّيْ شرق ووسط.

مئات المواطنين يتوافدون على حدائق الشلالات في شم النسيم
مئات المواطنين يتوافدون على حدائق الشلالات في شم النسيم
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

رسالة مهمة من «فيسبوك» لملياري مستخدم

احتفالات مسمومة.. ضحايا وجبة الفسيخ في شم النسيم (تفاعلي)

إصابة 43 شخصًا في حادث مروري بنيويورك

«أرامكو» السعودية توقع 8 اتفاقيات مع شركات فرنسية بـ10 مليارات دولار

الأكثر قراءة

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

كشكول

دراسة: تعرض الأطفال لأفلام الكرتون تصيبهم بالإنعزالية والإكتئاب

محمد سعد: على الإعلام الاهتمام بالأخلاقيات بسبب معارك البرامج

رئيس جامعة أسيوط: افتتاح المرحلة الأولى لأكبر مركز البحثى بمصر نهاية العام الدراسي

عبدالحكم : إجراءات جديدة للتعامل مع لجان الشغب بالثانوية العامة

عبدالحكم : صندوق "بوكليت" إضافي بكل لجنة للتفادي الأزمات

الأمصار

تونس: سفينة بنما المحتجزة غادرت منذ الجمعة

ميركل ترسل برقية تهنئة إلى رئيس وزراء المجر

مقتل 39 حوثيا وأسر ثلاثة في هجوم للجيش اليمني بتعز

أسماعيل هنية: يقول أن المفاوضات مع أسرائيل إصبحت عبثية

ترامب: سنتخذ قرارا مهما بشأن سوريا خلال 48 ساعة

منوعات

موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور

«ناسا» تستعد لتصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت

احذر المناديل المبللة للأطفال الرضع

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك