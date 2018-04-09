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اقتصاد
الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:35 م

الشركات العقارية المصرية تروج لمنتجاتها في IPS 2018

الشركات العقارية
بكر بهجت
dostor.org/2122670

بدأت شركات العقارات المصرية في الترويج لمنتجاتها في الخارج خلال معرض IPS2018 دبي الذي انطلقت فعالياته، الإثنين، تحت رعاية وتنظيم حكومة دبي عبر دائرة الأراضى والأملاك، وبرعاية خاصة من حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد مستثمرون أن العقار المصري بات يمثل فرصة ذهبية أمام الأجانب والمصريين العاملين في الخارج نظرا للاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، بما يساعدهم في الحصول على وحدة عقارية متميزة.

تأتي المشاركة في المعرض في أعقاب الزيارة التي قام بها مصطفى مدبولي، وزير الإسكان إلى فرنسا بمرافقة وفد من المطورين والتي مثلت خطوة كبيرة على طريق إنجاح الاستراتيجية الخاصة بتصدير العقارات المصرية بالخارج.

وأكد مدبولي، في تصريحات لها حرص الوزارة على تقديم أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصري في المؤتمرات الدولية بالدول التي تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها، مضيفًا أن الوزارة مستعدة لتقديم الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها.

المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أكد أن الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية أهلتها للمنافسة بقوة في مختلف الأسواق على الصعيدين العربي والغربي، حيث تمتلك السوق العديد من المشروعات المميزة والشركات الرائدة والجادة، ما جعلها وجهة جيدة لمختلف الجنسيات.

وأضاف: أن العقار المصرى يعد أحد أهم المصادر القادرة على جذب العملة الأجنبية أسوة بالسياحة، ومن هنا بدأت الشركات في التركيز خلال الفترة الأخيرة على السوق الخارجية عبر المشاركة في المعارض والمحافل الدولية بما يتيح لها فرصة عرض مشروعاتها خارجيا ومخاطبة شرائح العملاء العرب والأجانب.

أشار إلى أن الشركة السعودية المصرية حريصة على المشاركة بالعديد من المعارض والفعاليات العقارية المحلية والخارجية وتمثل نموذجا للشراكة الناجحة بين حكومتى دولتين عربيتين، واستطاعت على مدار أكثر من 40 عاما تنفيذ مشروعات كبرى ورائدة فى السوق المصرية، بما يدلل على جاذبية السوق، ويعطى رسالة إيجابية للمستثمرين من مختلف الدول العربية والعالم.

وقال هشام شكري، رئيس المجلس التصديرى المصرى للعقار ومجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري، إن المعرض يعد أحد الفرص الحقيقية للترويج للمشروعات المصرية خارجيًا وتعريف رؤوس الأموال الأجنبية بها ولدعم ملف تصدير العقار، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من شركات التطوير الجادة والرائدة والتى تسهم فى تقديم مشروعات ومنتج عقارى مميز.

وأضاف أن المعارض الخارجية تسهم أيضا فى إتاحة فرص للشركات بالتعرف على آخر مستجدات القطاع العقارى عالميًا واحتياجات العملاء الأجانب لتنفيذ مشروعات تتلاءم معها ولتطوير المنتج، مشيرًا إلى أن شركة رؤية للاستثمار حريصة على الوجود دائما بالمعارض العقارية الخارجية الكبرى للترويج لمشروعاتها واكتساب خبرات تضيف الى منتجاتها.

وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر من إجمالى المساحة البالغة 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.

ويشارك بالمعرض 17 شركة عقارية مصرية، أبرزها «ماونتن فيو» للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى- وإعمار مصر للتنمية، ورؤية القابضة للاستثمار العقارى، ومانجروفى الجونة، ودرة، والشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، والسعودية المصرية للتعمير «سيكون»، والصفوة، وابن سينا «سيسيليا لاجون»، وإم بى جى جروب «بوكا العاصمة الإدارية»، وامتلاك جاروالة الساحل الشمالى، و«MREC»، و»مكانك للخدمات العقارية» والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى، منها سوديك وبالم هيلز، كما يشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.

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