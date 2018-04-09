القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:44 م

مصر ضمن أرخص 10 دول في أسعار البنزين على مستوى العالم

مصر ضمن أرخص 10 دول
سيد ابراهيم
dostor.org/2122667

ارتفع السعر العالمى للبنزين بداية من أبريل 2018 إلى نحو 1.15 دولار للتر الواحد، وهنا يوجد فروق فى الأسعار بالنسبة للدول المنتجة، أو المستهلكة للبنزين، ويتم تحديد الأسعار بناءة على سعر النفط العالمى، وتكلفة التصنيع والتكرير، وسعر الصرف وتختلف الدول فى بيع سعر البنزين لمواطنيه حسب نسبة الدعم المخصصة.

وترصد الدستور أرخص 10 دول فى أسعار البنزين.
- فنزويلا: 0.1 سنت للتر
- السودان: 0.34 سنت للتر
- الكويت: 0.35 سنت للتر
- إيران: 0.36 سنت للتر
- الجزائر: 0.37 سنت للتر
- مصر: 0.37 سنت للتر بما يوازى 650 قرش بإحتساب 17.70 سعر صرف الدولار اليوم
- الإكوادور: 0.39 سنت للتر
- تركمانستان: 0.43 سنت للتر
- سوريا: 0.44 سنت للتر
- نيجيريا: 0.48 سنت للتر

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