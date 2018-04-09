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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:25 م

غدًا.. ندوة «البديل الصوفى وأسئلة المستقبل» بالأعلى للثقافة

الدكتور حاتم ربيع
الدكتور حاتم ربيع
جمال عاشور
dostor.org/2122661

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، في السادسة مساء غد الثلاثاء، ندوة الصالون الثقافى العربى بعنوان «البديل الصوفى وأسئلة المستقبل»، بحضور كوكبة من السفراء والمثقفين والمفكرين والأدباء ورجال الصحافة والإعلام، بقاعة المؤتمرات في مقر المجلس بدار الأوبرا.

ويتحدث خلال الندوة من الحضور عدد من الوزراء والسفراء بينهم عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، والموسيقار نصير شمة.

وينظم الصالون الثقافى العربى، ندوات فكرية دورية بشكل أسبوعى، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمفكرين، لمناقشة بعض القضايا الهامة والاستماع إلى الآراء المختلفة.

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