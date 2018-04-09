«أبل» تطلق «آيفون 8» و«آيفون 8 بلس» باللون الأحمر

تخطط شركة أبل، لإطلاق هاتفيها "آي فون 8" و"آي فون 8 بلس" بلونيهما الأحمر اليوم، حسب موقع ماك رومرز المتخصص.



وقال الموقع، إنه من المقرر أن تبدأ أبل في تلقي الطلبات المبدئية لمنتجها اليوم، إلا أن الهواتف لن تُشحن قبل بضعة أيام لأصحابها.



تأتي الخطوة في إطار شراكة بين أبل ومؤسسة ريد RED المتخصصة في مكافحة مرض الإيدز في ثماني دول إفريقية.



وأصدرت أبل من قبل هاتفيها "آي فون 7" و"آي فون 7 بلس" بلونيهما الأحمر أيضا، وتوقفت عن إصدارهما في سبتمبر الماضي بعد إطلاق الإصدارات 8 و8 بلس وإكس.

يُذكر أن شركة أبل تبرعت في 2017، بما يزيد علي 30 مليون دولار لدعم الصندوق الدولي لمكافحة أمراض الإيدز والدرن والملاريا، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم.