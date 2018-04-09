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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:21 م

روسيا وإيران تؤكدان أهمية تطوير التعاون الثنائي

روسيا وإيران
روسيا وإيران
نيفين أشرف
dostor.org/2122655

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، ورئيس مجلس (الدوما) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، أهمية تطوير التعاون بين البلدين، خاصة في المجالين التجاري والسياسي.

وقال لاريجاني، في مؤتمر صحفي عقب لقائه فولودين في طهران، إن اللجنة البرلمانية الإيرانية- الروسية المشتركة تعمل على تطوير التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والسياسية.

وأضاف لاريجاني: "لقد توصلنا إلى إطار يهدف لتنويع التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والسياسية في مسار تحقيق الأمن المستدام في المنطقة، ومكافحة المخدرات، وقمنا بتأسيس لجنة مشتركة بين برلماني البلدين من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأوضح أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى المشروعات الاقتصادية بين البلدين، بهدف رفع مستوى التعاون بينهما، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في أن تثمر زيارة رئيس (الدوما) الروسي إلى طهران نتائج "طيبة" للشعبين.

من جانبه، قال فولودين إن العلاقات بين البلدين بلغت مرحلة جديدة بعد التوقيع على مذكرة تعاون تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمانين الإيراني والروسي.

ووصف العلاقات الراهنة بين إيران وروسيا بأنها مزدهرة، مضيفًا أنها ثمرة العلاقات الجيدة بين رئيسي البلدين، وأن مهمة برلمانيي البلدين تكمن في توفير أرضية تنفيذ القرارات والاتفاقيات.

ودعا إلى إيجاد نماذج مشتركة للقيام بمهام تسهم في توفير الأرضية لفهم متبادل أفضل ودعم متبادل في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وتطوير العلاقات الاقتصادية.

كان رئيس الدوما الروسي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم لبحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية والثنائية بين بلاده وإيران وأهم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

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