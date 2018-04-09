المرصد السوري: استمرار خروج مسلحي «جيش الإسلام» من دوما

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، باستمرار خروج مسلحي «جيش الإسلام» وعائلاتهم والمدنيين، من مدينة دوما بالغوطة الشرقية.



وقال المرصد، في بيان صحفي: «خرجت حتى الآن نحو 26 حافلة، وتوقفت عند أطراف الغوطة الشرقية، في انتظار استكمال القافلة، لبدء انطلاقها نحو الشمال السوري».



وحسب المرصد، فإن من المرتقب الإفراج عن مزيد من المختطفين المدنيين والأسرى من قوات النظام والمسلحين الموالين لها لدى «جيش الإسلام»، ممن اختطفوا وأسروا في أوقات سابقة، بعد الإفراج عن عشرات المختطفين من رجال ومواطنات وأطفال، أمس الأحد.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاق النهائي، أمس، بين الروس ودمشق من جهة، و«جيش الإسلام» من جهة أخرى.