بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

شيعت، منذ قليل، جنازة الإعلامية الراحلة آمال فهمي، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة بحضور العشرات من الأسرة والأصدقاء والأقارب.



وعقب صلاة الجنازة انتقل جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة ورافقه مجموعة من الأهل وسط علامات الحزن على الوجوه.



وتواجد بالجنازة الإعلامية نجوى إبراهيم، ونادية مبروك، رئيس الإذاعة، والإعلامى محمد سعيد محفوظ.



رحلت الإعلامية القديرة عن عالمنا، أمس الأحد، عن عمر ناهز 92 عامًا تاركة تراثًا إعلاميًا وإذاعيًا على رأسه برنامجها الشهير "على الناصية".