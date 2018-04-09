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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:16 م

مبعوث «ترامب»: نبذ العنف مقابل تحسين ظروف غزة

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2122649

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن "بلاده ستسهم في تحسين ظروف الحياة في قطاع غزة، إذا ما نبذت قيادة حركة حماس في القطاع العنف".

وقال غرينبلات، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "أقول للقيادة في غزة إن نبذكم العنف ووقف تهديد جيرانكم سيجعلكم تجدون يدًا ممدودة من الولايات المتحدة لمساعدتكم وتحسين جودة الحياة بغزة، وإن وقف العنف وتهديد إسرائيل سيخلق فرصا عظيمة لمساعدة غزة"، على حد تعبيره.

تأتي تصريحات غرينبلات بعد حديث عن حراك لوقف مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، والتي تشارك فيها حركة حماس، حيث تواجه إسرائيل أصواتًا دولية منددة بقمعها للفعاليات السلمية وقتل نحو 30 فلسطينيًا خلال قمعها لهذه المسيرات.

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