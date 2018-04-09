خلال لقائه مع تميم.. وزير الدفاع الأمريكي يهدد سوريا

أكد جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، أنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، بعد تقارير عن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية.



وقال ماتيس، خلال استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين: "لا أستبعد أي شيء في الوقت الراهن، فأول شيء يجب أن نناقشه هو سبب استخدام الأسلحة الكيماوية حتى الآن، رغم أن روسيا كانت الجهة الضامنة في عملية تسليم الأسلحة الكيماوية".



وأضاف ماتيس: "لذلك علينا أن نعمل مع جميع حلفائنا من الناتو إلى قطر، لنبحث هذه القضية".



ولا تزال التطورات الخاصة بالهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما السورية مستمرة، خاصة مع إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدء عمل لجنة لتقصي الحقائق تجمع معلومات عن ذلك الهجوم.