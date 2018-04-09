سويسرا تستقبل 40 لاجئًا من معسكرات الاحتجاز الليبية

أعلنت إدارة الهجرة الفيدرالية السويسرية عن استقبال 40 لاجئًا قدموا من معسكرات احتجاز فى ليبيا ويصنفون باعتبارهم من ذوى الحاجة الماسة للحماية ومعظمهم من النساء والأطفال، حيث يأتي استقبال سويسرا لهؤلاء ضمن المشاركة السويسرية فى خطة الطوارئ للمفوضية العليا لشئون اللاجئين والتى سيتم بموجبها إجلاء آلاف الأشخاص من مراكز الاعتقال فى ليبيا.



وأعلنت سيمونيتا سوماروجا، وزيرة العدل الفيدرالية السويسرية، عن استقبال بلادها 80 لاجئًا ممن هم فى حاجة ماسة للحماية، مشيرة إلى أن ذلك إجراء إنساني فوري يأتى على خلفية الوضع الكارثى الذى يعيشه اللاجئون فى ليبيا.



اللاجئون الوافدون يتم وضعهم تحت رعاية السلطات الفيدرالية السويسرية لعدة أيام قبل أن يتم توزيعهم على الكانتونات السويسرية، وفق النسب المتفق عليها.

