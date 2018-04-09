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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:07 م

«كامل»: أرغب في نقل صورتنا الحقيقية لليابان

السفير أيمن علي كامل
السفير أيمن علي كامل
أ ش أ
dostor.org/2122638

أعرب أيمن علي كامل، السفير المصري الجديد لدى اليابان، عن رغبته في نقل صورة مصر والشرق الأوسط الحقيقية لليابان.

وأوضح كامل، في تصريحات لصحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، بثتها على موقعها الإلكتروني، أنه يرغب في تقديم صورة صحيحة وإبراز الحقيقة حول التنمية التي تمكنت مصر والشرق الأوسط من تحقيقها، خلال العام الماضي.

وأكد كامل أن لديه توقعات مرتفعة بتقديم الإعلام الياباني "تغطية نزيهة" لما يحدث في المنطقة العربية، التي يعتبرها البعض جزءًا خطيرًا وغير مستقر من العالم، موضحًا أن دوره ليس عمل الدعاية ولكن الانخراط في الدبلوماسية العامة التي تعني أن يكون نشطًا مع وسائل الإعلام.

وأشار كامل إلى أن مصر لديها ثروة طبيعية وتراث تاريخي مهم لجذب السياحة، مضيفًا أن المنطقة قد تكون بوابة لليابان لتعزيز نمو سوقها الإفريقي.

وأضاف كامل أن أفضل طريق لتعزيز السياحة وتوجيه الاستثمار هو نقل الوضع الحقيقي في مصر للشعب الياباني، معربًا عن أمله في شعور الجانب الياباني بالأمان تجاه زيادة وتوسيع الأعمال في الدول الإسلامية.

كما عبر كامل عن حبه لليابان لأن لديها العديد من القيم المشتركة مع مصر مثل العادات والتقاليد واحترام الكبار، مؤكدًا ضرورة عدم اكتفاء اليابان بكونها قوة اقتصادية، وأن عليها أن تعزز وجودها السياسي في العالم.

وختم كامل حديثه قائلًا: "الشراكة مع مصر ستفيد اليابان، لأن لديها دورا كبيرا في المنطقة خصوصًا أن مصر ستكون أيضًا رئيس الاتحاد الإفريقي العام القادم".

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