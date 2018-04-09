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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:05 م

برلماني: الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي

النائب البدري أحمد
النائب البدري أحمد ضيف
رامى حسين
dostor.org/2122637

أكد النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أسيوط، أن إشادة قناة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية بشأن الاقتصاد المصري شيء عظيم يدعو للتفاخر، مؤكدا أننا سنجني ثمار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد تحملنا الفترة الماضية الصعبة.

وأضاف "البدري"، في بيان له، أن أداء البورصة المصرية من أفضل البورصات في العالم، وهذا مؤشر قوي للنهوض بالاستثمار وانتعاش الحياة الاقتصادية المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أسباب ارتفاع مؤشرات الاقتصاد المصري زيادة عدد الصادرات وعودة السياحة الخارجية ودخول العملة الصعبة إلى البلاد، ومن المتوقع زيادة عدد السائحين خلال الأيام القادمة، وبالتالي زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة.

وقال النائب إن مصر تشهد عصرا من التقدم والازدهار في شتى المجالات، تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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