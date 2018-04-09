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الثقافة
الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:04 م

ورش لتعليم الرسوم المتحركة بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نضال ممدوح
dostor.org/2122635

للعام الثالث على التوالي٬ تنظم الجمعية المصرية للرسوم المتحركة٬ بالتعاون مع المركز القومي للسينما، مجموعة من ورش تعليم فنون الرسوم٬ وتدريب فناني الرسوم أعضاء الجمعية، ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، في الفترة من 12 وحتى 17 أبريل لأبناء الإسماعيلية ومدن القناة.

وسيتم إنتاج أفلام تعرض في ختام أعمال المهرجان٬ تبرز معالم الإسماعيلية وقناة السويس، حيث تقام ورشة كتابة السيناريو لأفلام التحريك، يحاضرها الفنان السيناريست خالد جمال٬ ورشة كولاج تدريب الدكتور منصور الشريف٬ ورشة استوب موشن بالصلصال تدريب الفنان سامح الشرقاوي٬ ورشة بكسليشن تدريب الدكتورة حنان سمير ورشة لايف أنيميشن تدريب الفنانة هدى فرح.

ورش لتعليم الرسوم المتحركة بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية
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