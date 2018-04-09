«الأثار» تقرر تطبيق برنامج الصوت والضوء بمعبد دندرة في قنا

تبدأ وزارة الآثار في تطبيق برنامج الصوت والضوء في معبد دندرة الأثري بمحافظة قنا، وذلك خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الوزارة لتطوير المتاحف والمعابد بآثار مصر العليا.



قال الأثري عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة بقنا، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن وزارة الآثار تُجري دراسة لتطبيق برنامج الصوت والضوء بمعبد دندرة، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لإعادة تطوير وتأهيل المعبد الأثري تزامنًا مع الخطة الرامية لتطوير المعابد والمتاحف بآثار مصر العليا.



وأضاف «الصغير» أن برنامج الصوت والضوء متوقف حتى الآن على تبني أحد المستثمرين للمشروع، وإنشاء فندق 5 نجوم، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بشتى جهودها على وضع معبد دندرة على قوائم وبرامج الشركات السياحية الداخلية والخارجية.



وأشار الصغير إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، من أجل وضع معبد دندرة على الخريطة السياحية، كمزار سياحي ثقافي لما له من تاريخ وقيمة ومكانة تليق بتاريخ المعبد الأثري الكبير.