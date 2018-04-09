غدًا بالإسكندرية.. افتتاح مهرجان الأفلام الهندية

ينظم مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي "يوم الهند ومهرجان الأفلام" في الإسكندرية، بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 أبريل الجاري.



يتضمن برنامج اليوم الهندي فعاليات عدة منها: اجتماعات للسفير الهندي مع محافظ الإسكندرية، ورئيس وطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس وأعضاء جمعية أعمال الإسكندرية.



كما يتضمن البرنامج لقاء مع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس وطلاب جامعة الإسكندرية، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة بالإسكندرية.



يستهدف البرنامج الهندي في الإسكندرية تعزيز العلاقات الدولية الثقافية بين الهند ومصر على المستويين الرسمي والشعبي.



ويفتتح مهرجان الأفلام بفيلم هندي شهير هو «أوم شانتي أوم» بطولة شاه روخان.