برلماني: الربط الكهربائي مع السودان يقلل الضغوط على الشبكة المصرية

قال النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب عن دائرة السلام محافظة سوهاج، إن الربط الكهربائي مع السودان فرصة ذهبية، وسيكون له عائد اقتصادي كبير، لافتا إلى أنه سيوفر لنا طاقة كبيرة في كافة المجالات، موضحًا أن زيارة الرئيس عمر البشير مؤخرا إلى القاهرة تؤكد على متانة العلاقات بين الدولتين.



وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن عملية الربط الكهربائي جاءت بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يبذل قصارى جهده لتحسين العلاقات الخارجية مع جميع الدول، وإعادة الدولة المصرية إلى مكانتها الريادية.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ربط الكهرباء مع السودان يقلل العبء على الضغط الكهربائي، ويعمل على تقوية الشبكة الكهربائية لمصر، مشيرا إلى أنه لابد من استغلال الربط الكهربائي الاستغلال الأمثل للحصول على الاستفادة الاقتصادية المرغوبة منه.