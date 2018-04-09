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الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:58 م

برلمان كتالونيا يُحدد موعدًا لتنصيب رئيس الإقليم الجديد

برلمان كتالونيا
برلمان كتالونيا
نيفين أشرف
dostor.org/2122627

أعلن روجيه تورنت، رئيس برلمان إقليم كتالونيا الأسباني، اليوم الإثنين، أن جلسة تنصيب المرشح لرئاسة الإقليم المعتقل جوردي سانشيز ستعقد، الجمعة القادم.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، ذكر البرلمان الإقليمي أن تورنت أرسل كتابًا إلى المحكمة العليا الإسبانية يطلب فيه احترام الحقوق السياسية لسانشيز ومنحه تصريحًا للخروج من السجن لحضور جلسة تنصيبه.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان تورنت ترشيح سانشيز للمرة الثانية بعدما رشحه في 5 مارس الماضي، محددًا موعد جلسة التنصيب في 12 من الشهر نفسه، غير أن المحكمة العليا الإسبانية رفضت إطلاق سراحه أو منحه تصريحًا لمغادرة السجن بشكل مؤقت لحضور جلسة تنصيبه لوجود مخاطر تكرار جرائم التمرد والتحريض التي أدت إلى سجنه.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يُقترَح فيها تورنت مرشحًا لرئاسة الإقليم، إذ جاءت المحاولة الأولى لصالح الهارب إلى الخارج كارليس بويجديمونت الذي أعلن، في 2 مارس الماضي، انسحابه من الترشح لولاية ثانية لاستحالة تنصيبه عن بعد أو حضوره شخصيًا، لوجود مذكرة اعتقال بحقه في إسبانيا.

كذلك رشح تورنت، الناطق باسم حكومة كتالونيا، المُقال جوردي توروي، في 21 مارس الماضي، غير أن الأخير أخفق في الحصول على الدعم الكافي لتنصيبه رئيسًا للإقليم في جلسة التنصيب الأولى التي جرت في الـ22 من الشهر نفسه، ثم حكم القضاء الإسباني بالسجن الاحترازي بحقه دون كفالة بتهم التمرد والتحريض واختلاس الأموال ليعجز بذلك عن حضور جلسة التنصيب الثانية، والتي كان من المتوقع أن يفشل فيها أيضًا.

ويعتمد عقد جلسة التنصيب، الجمعة المقبل، على قرار المحكمة العليا بشأن إطلاق سراح سانشيز علمًا بأن الانفصاليين يعتمدون على ذلك لإنهاء وصاية حكومة مدريد على الإقليم بموجب القرار 155 في خطوة أولى نحو تنصيب بويجديمونت الموجود في ألمانيا حاليًا لولاية ثانية.

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