وزير الدفاع الأمريكى: لا أستبعد تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش السورى

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الجيش السوري ردًا على ما تصفها بالهجوم الكيميائي في مدينة دوما.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماتيس، اليوم الإثنين في واشنطن، قبل لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تخطط لشن ضربات ضد قوات الجيش السوري على خلفية التقارير، حول استخدامه الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.



وقال ماتيس: "في الوقت الحالي لا أستبعد أي شيء"، مضيفًا: "النقطة الأولى التي يجب لفت الانتباه إليها هي لماذا لا يزال استخدام الأسلحة الكيميائية مستمرًا في سوريا، في الوقت الذي كانت فيه روسيا الجهة الضامنة لإتلاف كل السلاح الكيميائي هناك؟".