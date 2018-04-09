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الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:49 م

الكرملين يُعرب عن قلقه حيال الهجوم الإسرائيلي على سوريا

الكرملين
الكرملين
نيفين أشرف
dostor.org/2122623

أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، عن قلقها حيال الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مطار "التيفور" العسكري، وسط محافظة حمص.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن دميتري بسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قوله: "إن الاتصالات بين الروس والإسرائيليين مستمرة بخصوص الهجمات الصاروخية التي شنتها طائرات إسرائيلية ضد مواقع سورية".

وأضاف بيسكوف: "هذا الأمر يشكل مبعثًا للقلق لدى موسكو"، موضحًا أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يجر اتصالات بهذا الخصوص مع القيادة الإسرائيلية.

ووصف بيسكوف الوضع حول سوريا بأنه متوتر للغاية، لكنه دعا إلى عدم تقديم فرضيات حول احتمال وجود ردود افعال روسية في حال قيام واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية في سوريا.

وأعرب بيسكوف عن أمله في أن يسود المنطق السليم، وأن تمتنع الأطراف الأخرى عن اتخاذ أي إجراء من شأنه زيادة توتر الوضع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد النظام السوري على خلفية اتهامات لدمشق باستخدام مواد كيماوية في الغوطة الشرقية.

يُذكر أن روسيا دعت، على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، إلى إجراء تحقيق محايد ونزيه في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

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