القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:49 م

عاجل.. مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال

إيهاب جلال و مرتضى
إيهاب جلال و مرتضى منصور
dostor.org/2122622

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قبول استقالة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، التي أعلنها أمس عقب الهزيمة من مصر للمقاصة.

وكان جلال قد أعلن استقالته، أمس، عقب الخسارة من المقاصة، قبل أن يتراجع عنها بسبب الشرط الجزائي في عقده مع الأبيض.

وقال مرتضى، في المؤتمر الذي عُقد اليوم بمقر النادي النهري: قبلت استقالة إيهاب جلال.

يذكر أن إيهاب جلال حقق سلسلة من النتائج السلبية مع فريق الزمالك، كان آخرها الخسارة من الإسماعيلي والمقاصة، وقبلها الخروج من الكونفيدرالية على يد ولايتا ديتشا.

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