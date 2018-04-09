محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم

شارك اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، المواطنين من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، بحديقة الحيوان في مدينة الزقازيق.



وهنأ المحافظ المواطنين وطالبهم بالحفاظ على نظافة الحديقة وإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها.



وأوصى المحافظ مدير الحديقة بتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول المواطنين الحديقة وقضاء يوم ترفيهي يستمتعون به وسط أهلهم وذويهم.



ورحب المواطنون بزيارة المحافظ وتفقده الحديقة وطالبوه بتناول وجبات الفسيخ والرنجة معهم، مؤكدين أنهم فرحون بتواجد المحافظ معهم بالحديقة ومشاركتهم احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.



وأصر المواطنون والأطفال على التقاط صور تذكارية وسيلفي مع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.