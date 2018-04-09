القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
سياسي
الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:46 م

حسين عيسى: التصالح في مخالفات البناء يوفر 80 مليار جنيه

الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى
محمد جعفر
dostor.org/2122620

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قوانين التصالح في مخالفات البناء ولجنة استراداد الأراضي، ستدخل إلى الموازنة العامة الجديدة حوالي 80 مليار جنيه.

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على توزيع الـ80 مليارا، على اعتبار أن التعليم سيأخذ 20 مليار جنيه، و5 مليارات جنيه للصحة، و5 مليارات جنيه للتعليم العالي، إلى جانب نسب من هذه الأموال إلى تنمية المشروعات داخل أراضي المحافظة التي تم تحصيلهم منها.

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: قانون التصالح فى البناء «مؤقت» لهذه المدة

«إسكان البرلمان» يحذر من عدم تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء

«معركة الموازنة».. ماذا قدمت الحكومة؟ وماذا يريد البرلمان؟

حسين عيسى: زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومشروعات الشباب

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 5 أيام

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

منذ أقل من شهر

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر

منذ أقل من شهر

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

الآن

غدًا.. «أبوشقة» يتسلم رئاسة حزب الوفد رسميًا

مصادر: انفراجة في تراخيص أكثر من 200 كنيسة نهاية الأسبوع

والده اشترى طنًا ونصف.. «صلاح» يعزم ليفربول على فسيخ فى شم النسيم

«الجارديان»: عمل عسكرى أمريكى موسع فى سوريا

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

ألبومات الصور

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

سكرتير أسيوط يتفقد الحدائق ويشارك المواطنين فرحتهم بشم النسيم

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

كشكول

دراسة: تعرض الأطفال لأفلام الكرتون تصيبهم بالإنعزالية والإكتئاب

محمد سعد: على الإعلام الاهتمام بالأخلاقيات بسبب معارك البرامج

رئيس جامعة أسيوط: افتتاح المرحلة الأولى لأكبر مركز البحثى بمصر نهاية العام الدراسي

عبدالحكم : إجراءات جديدة للتعامل مع لجان الشغب بالثانوية العامة

عبدالحكم : صندوق "بوكليت" إضافي بكل لجنة للتفادي الأزمات

الأمصار

للمرة الأولى.. السعودية تشارك في مهرجان كان

ماكرون يتوجه للسعودية بوثيقة استراتيجية

بالصور.. رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي

الجزائر: قمة الاتحاد الإفريقي تبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب

«الصحة»: دعم مستشفيات القدس أولوية وطنية

منوعات

«ناسا» تستعد لتصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت

احذر المناديل المبللة للأطفال الرضع

ماذا كان يفعل الفراعنة في «شم النسيم»؟

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك