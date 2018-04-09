حسين عيسى: التصالح في مخالفات البناء يوفر 80 مليار جنيه

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قوانين التصالح في مخالفات البناء ولجنة استراداد الأراضي، ستدخل إلى الموازنة العامة الجديدة حوالي 80 مليار جنيه.



وأضاف لـ"الدستور" أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على توزيع الـ80 مليارا، على اعتبار أن التعليم سيأخذ 20 مليار جنيه، و5 مليارات جنيه للصحة، و5 مليارات جنيه للتعليم العالي، إلى جانب نسب من هذه الأموال إلى تنمية المشروعات داخل أراضي المحافظة التي تم تحصيلهم منها.