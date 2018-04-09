«السياحة»: نتوقع انخفاض أعداد المتقدمين لقرعة الحج 20%

كشف باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أن العام الحالي سيكون هناك انخفاض بأعداد الحجاج المتقدمين لإجراء قرعة الحج السياحي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي نظرًا إلى الحالة الاقتصادية، وقد تنافس العام الماضي ما يقرب من 108 آلاف و473 مواطنًا، على 36 ألف تأشيرة مخصصة للحج السياحي.



وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الحج السياحي للاقتصادي والبرى اللذين يعتبران ثلثى حصة الحج السياحي، أقل من الأسعار المعلنة بالبعثات الأخرى، كالداخلية والتضامن، كما أن هناك فرقًا في الخدمات التي تقدمها شركات السياحة، وتلك التي تقدمها البعثتان الأخرتان.



جدير بالذكر، أن قرعة الحج السياحي مقرر إقامتها في الأول من شهر مايو المقبل.

