مدير مستشفى كوم أمبو: لا حالات تسمم من الفسيخ بأسوان

نفى الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو بمحافظة أسوان، وصول أي حالات تعانى من الاشتباه بأعراض التسمم، بعد تناولهم وجبات الفسيخ مع بداية الاحتفالات بأعياد شم النسيم.



وأوضح، أن كافة الأطباء والتمريض بالمستشفى على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات.



وأكد غلاب لـ"الدستور"، أن الاستقبال داخل المستشفى يعمل على قدم وساق ويضم 10 من طاقم التمريض بجانب الأطباء على مدار 24 ساعة، مما يسهل بصورة إيجابية في تخفيف آلالام المرضى، ورفع الحالة المعنوية لذويهم.

