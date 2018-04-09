القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
محافظات
الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:42 م

مدير مستشفى كوم أمبو: لا حالات تسمم من الفسيخ بأسوان

مدير مستشفى كوم أمبو:
أسوان- الرشيدى خالد
dostor.org/2122613

نفى الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو بمحافظة أسوان، وصول أي حالات تعانى من الاشتباه بأعراض التسمم، بعد تناولهم وجبات الفسيخ مع بداية الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وأوضح، أن كافة الأطباء والتمريض بالمستشفى على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات.

وأكد غلاب لـ"الدستور"، أن الاستقبال داخل المستشفى يعمل على قدم وساق ويضم 10 من طاقم التمريض بجانب الأطباء على مدار 24 ساعة، مما يسهل بصورة إيجابية في تخفيف آلالام المرضى، ورفع الحالة المعنوية لذويهم.

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد القصوى بالشرقية قبل أعياد الربيع والأقباط

لتجنب الوفاة.. تعرف على أعراض التسمم بالفسيخ الفاسد

يخشون «الفسيخ».. نجوم يحتفلون بـ«شم النسيم» على طريقتهم

نقيب تمريض أسوان: وجبة الفسيخ موروث قديم فى شم النسيم

الآن

غدًا.. «أبوشقة» يتسلم رئاسة حزب الوفد رسميًا

مصادر: انفراجة في تراخيص أكثر من 200 كنيسة نهاية الأسبوع

والده اشترى طنًا ونصف.. «صلاح» يعزم ليفربول على فسيخ فى شم النسيم

«الجارديان»: عمل عسكرى أمريكى موسع فى سوريا

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

ألبومات الصور

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

سكرتير أسيوط يتفقد الحدائق ويشارك المواطنين فرحتهم بشم النسيم

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

كشكول

دراسة: تعرض الأطفال لأفلام الكرتون تصيبهم بالإنعزالية والإكتئاب

محمد سعد: على الإعلام الاهتمام بالأخلاقيات بسبب معارك البرامج

رئيس جامعة أسيوط: افتتاح المرحلة الأولى لأكبر مركز البحثى بمصر نهاية العام الدراسي

عبدالحكم : إجراءات جديدة للتعامل مع لجان الشغب بالثانوية العامة

عبدالحكم : صندوق "بوكليت" إضافي بكل لجنة للتفادي الأزمات

الأمصار

للمرة الأولى.. السعودية تشارك في مهرجان كان

ماكرون يتوجه للسعودية بوثيقة استراتيجية

بالصور.. رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي

الجزائر: قمة الاتحاد الإفريقي تبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب

«الصحة»: دعم مستشفيات القدس أولوية وطنية

منوعات

«ناسا» تستعد لتصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت

احذر المناديل المبللة للأطفال الرضع

ماذا كان يفعل الفراعنة في «شم النسيم»؟

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك