ماذا يفعل رجال الحكومة في شم النسيم؟

متابعة: محمد إبراهيم - أميرة ممدوح - عبد الناصر محمد - علا غزال - أحمد أبوالمحاسن - دعاء جابر - فاتن خديوى – سارة سعودى - مصطفى عبدالله



بينما يقضي المواطنون إجازة «شم النسيم» مع ذويهم للاحتفال بها ضمن الأعياد التي يحرص المصريون على الاحتفاء بها، يمكث الوزراء بين أروقة وزاراتهم وميادين العمل الخاصة بهم، إضافة إلى سفر أحدهم لمهمة عمل بالخارج، وانتظار قدوم آخر من مهمة عمل، وقليل منهم يقضيها بين أفراد أسرته.



◘ الإسكان

كشفت مصادر مطّلعة لـ«الدستور» أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة يستعد للعودة إلى مصر، قادمًا من أمريكا بعد مهمة عمل استغرقت 4 أيام، ومن المقرر أن يصل الوزير صباح غدٍ الثلاثاء، وذلك لطول فترة رحلة الطيران من واشنطن للقاهرة.



◘ التخطيط

غادرت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح اليوم الإثنين، القاهرة في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي الـ47 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية.



ووفقًا لمصدر مطلع، فإن الوزيرة قطعت إجازتها بمناسبة أعياد الربيع؛ لتتوجّه في الساعات الأولى من صباح اليوم إلي مطار القاهرة في طريقها إلى الأردن، لحضور فعاليات اجتماع الصندوق العربي للإنماء والذي ينطلق غدًا الثلاثاء، بمشاركة وزراء المالية والتخطيط والبنوك المركزية في الدول العربية.



ومن المقرر أن يخصص الصندوق اجتماعه، لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصادقة على التقارير الإدارية والمالية خلال العام 2017.



◘ الزراعة

وقضي الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة ساعات قليلة مع أبنائه، ثم غادر الوزير البلاد مسافرًا إلى العاصمة الأردنية عمان، ولم يذهب إلى ديوان عام الوزارة؛ للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ42 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الذي يعقد بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 10 - 11 أبريل الجاري.



◘ التنمية المحلية

قضى اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، يومه أمس، داخل غرفة عمليات الوزارة؛ لمتابعة ورصد مايحدث في المحافظات خلال احتفالات المصريين بشم النسيم.



وشارك الجندي أعضاء الغرفة منذ بدأ العمل بها في التاسعة من صباح أمس، والتواصل مع المحافظين لمتابعة الأحداث على مدار اليوم، وتلقي الشكاوى والتعامل فوريًا في حالة الأزمات.



وكلّف الوزير المحافظين بضرورة تكثيف الجولات على الحدائق العامة والمتنزهات، وزيادة الرقابة على محال بيع الأسماك، حرصًا على سلامة المواطنين.



وشدد على ضرورة تكثيف عمل الوحدات المحلية والعاملين في قطاعات النظافة والتجميل لضمان القضاء على القمامة ومنع انتشارها بشكل عشوائي يؤثر على التنسيق الحضاري، ويساهم في تنفير المواطنين عن الاحتفال في الميادين والحدائق العامة.



وتواصلت الغرفة صباح أمس مع المحافظين، لزيادة التأكيد عليهم بضرورة تفقد المستشفيات لقياس مدى استيعابها لاستقبال الحالات في حالة وجود تسممات أو حوادث جانبية.



◘ النقل

وتابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات عيد شم النسيم حركة النقل في قطاع النقل النهري والسكة الحديد ومترو الأنفاق، حيث تفقّد المراسي النيلية، ومتابعة السكة الحديد من خلال غرفة العمليات المركزية.



وأكد وزير النقل لـ"الدستور"، أن الشعب المصري من أفضل الشعوب التى تبحث عن البهجة والسعادة، وهو ما تأكد منه خلال مروره على المراسي النيلية، مؤكدًا أن الشعب المصري يتكافت دائمًا ويثبت للعالم كله أنه شعب واحد، موضّحًا أنه شهد الأطفال والكبار والصغار والمسنين يحتفلون فى أجواء سعيدة.



وأضاف عرفات أن حصول السكة الحديد على جائزة أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية من قبل بنك الإعمار الأوروبى والتنمية بناءً على الدراسات التى أجراها، لنقل أكثر من 55 مليون سيدة بدون حالات تحرش، وهو ما شاهده اليوم خلال الاحتفالات، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يقضي أى مناسبة وسط المواطنين للتأكد من سير عمليات النقل بأمان.



وأجرى وزير النقل جولة تفقدية اليوم؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات شم النسيم رافقه خلالها اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة لشرطة النقل والمواصلات، والدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، وتفقد الوزير عددًا من المراسي النيلية (الساحل - ماسبيرو- الوراق- الجامعة).



وتفقد الوزير عددًا من المراكب وتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، مشددًا على استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التي تنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة من أدوات إطفاء والإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات.



◘ الصحة

تابع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، الإثنين، سير العمل فى غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام الوزارة، لتنفيذ خطة التأمين الطبى الشامل لأعياد شم النسيم على مستوى محافظات الجمهورية التى تستمر حتى انتهاء الاحتفالات.



وأكد وزير الصحة والسكان تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، خاصة محال الأسماك المملحة والمدخنة والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها.



شدد الوزير على أنه تم تشكيل فريق للمرور على جميع المستشفيات بالمحافظات؛ للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية كافة خلال فترة الاحتفالات، لافتًا إلى متابعة تمركز سيارات الإسعاف بالميادين ومحيط الكنائس والمحاور والطرق السريعة.



◘ القوى العاملة

ويقضي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شم النسيم اليوم الإثنين، بالمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي بالقاهرة خلال دورته الـ45 في يومه الثاني، التي يشارك فيها نحو 17 وزير عمل عربي، وعدد من قيادات الاتحادات العمالية العربية.



كان سعفان وجّه تهنئة اليوم بهذه المناسبة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، معربًا عن تمنياته للأخوة الأقباط بالتوفيق والخير والبركات، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس السيسي بالمزيد من التقدم والإزدهار والسلام، كي تتحقق آماله في مستقبل مشرق وغد أفضل.



◘ البيئة

استغل الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الفرصة في مزيد من النوم والراحة، بحسب ما قاله لـ«الدستور».



وتابع فهمي أنه سيقوم بعمل تمارين رياضية والجلوس مع الأبناء والأحفاد ومن ثم تلقي الغداء في الرابعة مساءً، معتبرا أنها فرصة عظيمة سمحت بها ظروف العمل بعد اتمام التنسيق مع القائمين على إدارة المحميات وغيرها من القطاعات التي تستأنف أعمالها بشكل طبيعي في هذا اليوم.



◘ محافظ القاهرة

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، صباح اليوم العديد من الأماكن والمنشآت بدأها بزيارة للأتوبيس النهري ومتابعة سير الاحتفالات ليتخللها جولة ميدانية لمنطقة مثلث ماسبيرو، ومتابعة ماتم تنفيذه من الإزالات التي وصلت إلى 60%، وتفقد بعدها سير الحركة الصحية.



كانت مستشفى المنيرة العام بحي السيدة زينب هي التي وقع عليها اختيار الزيارة حيث تم استقبال كافة الحالات الطارئة مع اطمئنان المحافظ على توافر الخدمات الطبية العاجلة واستعداد المستشفى بفرق الطوارئ والعمليات، وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أى طارئ.



فى نهاية الجولة، تفقد المحافظ حديقة الفسطاط والحديقة الدولية بمدينة نصر واللتان فتحت أبوابها لاستقبال الجمهور منذ صباح اليوم، وشهدت الحدائق إقبالًا ملحوظًا من الجماهير خلال ساعات اليوم.



وأكد المحافظ مسئولية مدير الحدائق فى التأكد من جاهزية الألعاب بالملاهى وعملها بكفاءة؛ حفاظًا على أرواح الرواد من المواطنين مع تقديم أكياس للمواطنين لتجميع مخلفاتهم بها قبل مغادرتهم، مع توافر قوات لتأمين المواطنين من الشرطة والمباحث وكذلك الشرطة النسائية لمنع التحرش، موجّهًا بضرورة توافر أيضًا سيارات إسعاف بالقرب من الحدائق والمتنزهات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ولم تتلق أى بلاغات أو شكاوى، حتى الآن، تعكر صفو فرحة المواطنين بالعيد وتؤثر على مداراليوم.



رافق المحافظ، خلال جولته، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل، والدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية، ورؤساء الأحياء المعنيين كل فى نطاقه.