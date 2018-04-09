ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش في البساتين، بقصد الاتجار.



كانت معلومات وصلت لمباحث قسم شرطة البساتين، تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، ويدعى «ط. م»، 36 سنة، عاطل، سبق ضبطه في 3 قضايا مخدرات، وعثر بحوزته على 5 لفافات حشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى 15 ألف جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.