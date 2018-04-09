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اقتصاد
الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:42 م

عقاريون: تراجع سعر مواد البناء ليست كافية لخفض تكلفة الإنشاءات

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
بكر بهجت
dostor.org/2122527

قال مستثمرون بالقطاع العقاري، إن انخفاض أسعار مواد البناء بشكل عام والأسمنت والحديد على وجه الخصوص يلعب دورًا كبيرًا في خفض تكلفة الإنشاءات شريطة أن يستمر هذا الانخفاض لفترة طويلة وألا يكون انخفاضا وقتيا.

يأتي ذلك عقب الانخفاضات التي شهدتها أسعار الأسمنت منذ بداية الشهر الجاري، مع زيادة المعروض من المنتج، وتراجع الطلب، وتعهد شعبة مواد البناء بانخفاضات أخرى خلال أيام.

وأشار المستثمرون إلى أن التراجع الذي شهدته الأسعار خلال اليومين الماضيين جيدة لكنها ليست كافية لإعادة الاستقرار التام لأسعار العقارات، لافتين إلى أنها مرتبطة أيضا بمحورين أساسيين، الأول هو الطلب المنخفض خلال فترة أعياد الربيع، والثاني هو عودة الإنتاج من مصنع العريش وتأمين سيارات النقل من وإلى المصنع.

المهندس أحمد صبور العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية قال إن الحديد والأسمنت وأسعار الأراضي تمثل محاور رئيسية في المشروعات العقارية، والتغيرات التي تطرأ عليها تؤثر على السوق ولكن ليس بصورة وقتية، فالارتفاعات التي شهدتها أسعار واد البناء بشكل عام خلال الأسابيع الأخيرة لم تظهر تباعاتها حتى الآن بصورة مباشرة.

وأضاف "صبور" أن التكلفة هي العنصر الأكثر خطورة الذي يواجه الشركات العقارية في مصر خاصة وأن الأسعار غير مستقرة، مما يتطلب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروعات في أسرع وقت حتى يتسنى للشركات البدء في مشروعاتها.

وتابع أن الانخفاضات الأخيرة بالنسبة لأسعار الأسمنت بعد الزيادات التي طرأت عليها سيكون لها تأثير بالطبع على السوق، وبخاصة فيما يتعلق بتكلفة الإنشاءات، وهذا الأمر يستوجب من الشركات سرعة التحرك لإنهاء مشروعاتها في أسرع وقت، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن هناك زيادات سعرية قادمة تتراوح بين 20 و25% خلال العام الحالي، ولكن هذه الزيادة لا تمثل طفرة سعرية تؤثر على حركة المبيعات.

كانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الأولى من 2018 لتتجاوز مستوى ألف جنيه للطن للمرة الأولى، ثم قفزت مرة أخرى خلال مارس الماض، ومن ثم عاودت الانخفاض مع بداية إبريل الجاري.

طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة عربية للاستثمار العقاري، قال إن التغيرات التي شهدها السوق العقاري خلال فترة العام ونصف الأخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف، جعلته أكثر مرونة في التعامل مع عنصر الأسعار، مضيفا أن الحديث عن تأثيرات وقتية في الأسعار جراء ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة غير صحيح، ما دام أن ذلك التغير لم يستمر.

وتابع شكري أن تبعات قرار التعويم على سبيل المثال ظهرت واضحة على أسعار العقارات خلال شهري فبراير ومارس، وهذا لا يمنع وجود حالة من التذبذب منذ ذلك الحين، إلا أن الشركات العقارية نجحت في التأقلم مع الأوضاع الجديدة.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزينى، في تصريحات صحفية أن أزمة أسعار الأسمنت ستنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصل إلى معدلاته الطبيعية 850 جنيها للطن، والذى أرجعه إلى افتتاح مصنع بنى سويف وضخ إنتاجه بالأسواق، وبالتالى سيزيد المعروض مقابل الطلب، على حد قوله.

وأوضح "الزينى"، أنه تم إنتاج العينة التجريبة للمصنع، خلال الأسبوع الماضى، ولا توجد أى معوقات لبدأ التشغيل خلال أيام، لافتا إلى أنه من المتوقع بدأ التشغيل وضخ الإنتاج للأسواق، والذى بدوره يؤدى إلى عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية ليسجل الطن 850 جنيها، وبذلك يفقد 30% وهى قيمة الزيادة التى ارتفعها، خلال الفترة الماضية.

وأشاد الزيني بدور القوات المسلحة فى تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لإنتاج الأسمنت وهو ما يعمل على زيادة المعروض تدريجيا وبالتالى تنخفض الأسعار التى تخضع لآليات العرض والطلب دائما بالسوق، مشيرا إلى أن الشعبة تتابع بشكل يومى حالة السوق عن طريق الشعب التجارية المختلفة للوقوف على أى مستجدات من المحتمل أن تحدث وأسبابها.

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