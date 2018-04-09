اتفاق سعودى فرنسى لإنشاء دار للأوبرا بالرياض

وقع عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، مذكرات تفاهم مع وزيرة الثقافة الفرنسية، اليوم الإثنين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى فرنسا.



وتركز مذكرات التفاهم على الأدب، والموسيقى، والفنون، وصناعة الأفلام، وتحتضن باريس فعاليات الأيام الثقافية السعودية التي تنظّمها الهيئة العامة للثقافة، وتشمل برنامجًا ثقافيًا وفنيًا على مدى ثلاثة أيام لتسليط الضوء على المشهدين الثقافي والفني في المملكة.



من جانبها، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، فرنسواز نيسين، اليوم الإثنين، أن فرنسا ستساعد السعودية على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا، في وقت تسعى المملكة المحافظة للانفتاح على الغرب بدفع من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا.



وقالت نيسن، للصحفيين بعد توقيع اتفاقيات مع نظيرها السعودي عواد العواد، في باريس: "تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا".



ويلتقى ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، غدًا الثلاثاء، خلال زياته الحالية لباريس، التي بدأها الأحد الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.



وتعد فرنسا المحطة الرابعة في جولة ولي العهد الدولية التي زار خلالها مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يزور بن سلمان إسبانيا، الخميس القادم.