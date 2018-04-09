محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهري والحديقة الدولية

تفقد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، صباح اليوم، العديد من الأماكن والمنشآت، بدأها بزيارة للأتوبيس النهري ومتابعة سير الاحتفالات ليتخللها جولة ميدانية لمنطقة مثلث ماسبيرو ومتابعة ما تم من إزالات، وبعدها تفقد سير الحركة الصحية وكان مستشفى المنيرة العام بحى السيدة زينب هو الذي وقع اختياره عليه، واطمأن فيه على توافر كافة الخدمات الطبية العاجلة واستعداد المستشفى بفرق الطوارئ والعمليات، كذلك توافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أى طارئ.



وفى نهاية الجولة، تفقد المحافظ حديقة الفسطاط والحديقة الدولية بمدينة نصر، اللتين فتحتا أبوابهما لاستقبال الجمهور منذ صباح اليوم، وشهدتا إقبالًا ملحوظًا من الجماهير.



وأكد المحافظ خلال جولته مسئولية مديري الحدائق فى التأكد من جاهزية الألعاب بالملاهى وعملها بكفاءة حفاظًا على أرواح الرواد من المواطنين، مع تقديم أكياس للمواطنين لتجميع مخلفاتهم بها قبل مغادرتهم، مع توافر قوات لتأمين المواطنين من الشرطة والمباحث وكذلك الشرطة النسائية لمنع التحرش.



ووجه أيضًا بضرورة توافر سيارات إسعاف بالقرب من الحدائق والمتنزهات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ولم تتلق أى بلاغات أو شكاوى حتى الآن تعكر صفو فرحة المواطنين بالعيد وتؤثر على مدار اليوم.



رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، وحافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل، والدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية، ورؤساء الأحياء.