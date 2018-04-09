روسيا: الأسد هو الرئيس الشرعي لسوريا

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أن بشار الأسد هو الرئيس الشرعي لسوريا، ومن غير المعقول أن تكون الشتائم بحقه مناسبة.



وردًا على ما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة بأن روسيا وإيران هما المسئولان عن دعم الأسد، قال بيسكوف "إن الأسد هو الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، من وجهة نظرنا، وبالطبع من غير المعقول أن يكون صحيحًا استخدام عبارات مهينة بحق الرئيس الشرعي لسوريا".



وأضاف بيسكوف أن الوضع حول سوريا متوتر، والكرملين يأمل في اتباع الدول الأخرى سياسة متوازنة والتخلي عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، متابعًا: "إن الوضع متوتر حقا، وسمعنا تصريحات بالتهديدات.. ولا يسعنا إلا أن نأمل في الابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا".



وأكد بيسكوف أن الغارات الإسرائيلية على قاعدة "تيفور" السورية، فجر اليوم، تستدعي قلق روسيا، موضحًا أن موسكو تجري اتصالات مع تل أبيب عبر القنوات المناسبة، مشيرًا إلى أن مزاعم استخدام الكيماوي في دوما تعتبر "استفزازا".



