نجوم يعطلون تصوير مسلسلات رمضان للاحتفال بشم النسيم

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بأعياد شم النسيم، رغم انشغالهم بتصوير مشاهدهم الخاصة بمسلسلات رمضان، الذى يبقى عليه ما يقرب من شهر، كما حرص أهل الفن على أخذ راحة من تصوير مشاهدهم اليوم، وفضلوا الذهاب إلى المناطق الساحلية والقرى السياحية لقضاء اليوم بها.



فكان أبرز المحتفلين الفنانة الشابة إيمان العاصى، والتى استوقفت تصوير مشاهدها بأحدث مسلسلاتها «قانون عمر»، وحرصت على التقاط صورة لها على الشاطى بالمايوه الأبيض، كما حرصت على الاحتفال الفنانة الشابة منة فضالى والتى فضلت الاحتفال بإحدى القرى السياحية، والتقطت صورة بالمايوه البكينى على حمام السباحة.



كما استوقفت أيضًا الفنانة ريهام عبد الغفور، تصوير مشاهدها بمسلسل «الرحلة 710»، لتحتفل مع أبنائها.



كما استوقفت الفنانة درة، تصوير مشاهدها بأحدث مسلسلاتها «نسر الصعيد»، وحرصت على قضاء اليوم برفقة أسرتها بعيدًا عن التصوير.



كما احتفل الفنان رامى صبرى مع زوجته وأبنائه، وهو أول شم نسيم له بعد خروجه من السجن، على خلفية التزوير فى أوراق رسمية خاصة بأداء الخدمة العسكرية.



كما استوقف الزعيم عادل إمام، تصوير «عوالم خفية» للاحتفال مع أولاده وأحفاده بـ«شم النسيم»، كما استوقف محمد رمضان التصوير، للاحتفال مع أسرته، ولكن لم يساعده القدر بعد انقلاب شقيقه وشقيقته بسيارتهما على طريق إسكندرية الصحراوى.