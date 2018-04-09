«عيد شموس».. تعرَّف على أصل الاحتفال بـ«شم النسيم»

يحتفل المصريون اليوم بعيد شَمُّ النِّسِيْمِ، وهو مناسبة يتم الاحتفال بها في مصر في فصل الربيع،وهو اليوم التالي لرأس السنة القبطية وعيد القيامة المجيد بحسب التقويم الشرقي، ويأتي في شهر برمودة بالتقويم القبطي والذي يوافق عادة (14 - 21) أبريل.



«الدستور» ترصد الأصل التاريخي لعيد شم النسيم.



عيد شموس

تعددت الروايات حول أصل هذا العيد وكيف دخل للثقافة المصرية، وإن كان أشهر التفسيرات أنه كان في الأصل عيد فرعوني، حيث أطلق الفراعنة على ذلك العيد اسم «عيد شموش» أى بعث الحياة، وحرِّف الاسم على مر الزمن، وخاصة في العصر القبطى إلى اسم «شم»، وأضيفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى نسمة الربيع التى تعلن وصوله.



ويخرج المحتفلون بالعيد في جماعات إلى الحدائق والمتنزهات؛ ليكونوا في استقبال الشمس عند شروقها، حاملين طعامهم وشرابهم، ليقضوا اليوم في الاحتفال بداية من شروق الشمس حتى غروبها، فتتزين الفتيات بعقود الياسمين «زهر الربيع»، ويحمل الأطفال سعف النخيل المزين بالألوان والزهور، وتُقام حفلات الرقص على أنغام الناي والمزمار والقيثار، وتصاحبها الأغاني والأناشيد الخاصة بعيد الربيع.



العادات الفرعونية

وشعبيًا، تعود المصري القديم على أن يبدأ صباح هذا اليوم – كما جاء فى البرديات القديمة – بإهداء زوجته زهرة من اللوتس وكان القدماء يطلقون على هذا اليوم عيد الربيع، وكان قدماء المصريين يحتفلون بذلك اليوم احتفالًا رسميًا كبيرًا حيث يجتمعون أمام الواجهة الشمالية للهرم قبل الغروب ليشهدوا غروب الشمس، فيظهر قرص الشمس وهو يميل للغروب مقتربًا تدريجيًا من قمة الهرم حتى يبدو للناظرين وكأنه يجلس فوق قمة الهرم وتخترق أشعة الشمس قمة الهرم، فتبدو واجهة الهرم أمام أعين المشاهدين وقد انشطرت إلى قسمين.



ويبدأ الفراعنة بالاحتفال في الليلة الأولى بمظاهر الاحتفالات الدينية، التي عرفت بـ «ليلة الرؤية»، التي ورد ذكرها في عدد من البرديات التي تُعلن مولد الزمان، ثم يتحول العيد مع شروق الشمس إلى عيد شعبي تشترك فيه جميع طبقات الشعب حتى فرعون نفسه وكبار رجال الدولة.

