أهالي الغربية يتوافدون على نادي زفتى احتفالًا بشم النسيم

توافد أهالي مدينة زفتى بالغربية، اليوم الإثنين، على نادى زفتى الرياضى، للاحتفال بشم النسيم، وتوجه الأطفال لممارسة هواياتهم بالرسم واللعب داخل الحفلة.



شهدت الاحتفالية داخل نادي زفتى الرياضي عروضًا ترفيهية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين لقضاء اليوم داخل النادي حيث عروض لمسرح عرايس وساحر وأراجوز ومايت شو ورسم بالألوان، مع مشاركة مطربين وفرقة استعراضية.



وانتشر العاملون بجهاز النظافة بالنادى ووزعوا أكياسًا خاصة بالقمامة على المواطنين من أجل المحافظة على نظافته.