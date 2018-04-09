صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مشروع قناة «سلوى» بتنفيذ شركات مصرية

كشفت صحيفة "سبق" السعودية، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قناة سلوى البحرية الذي تم الكشف عن تفاصيله قبل أيام، إذ صدر التوجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.



ووفقًا لمعلومات تحصلت عليها الصحيفة، فمن المقرر أن يموَّل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية، وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.



وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتحول الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.



وأبلغ خبراء جيوسياسيون بأن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءً استراتيجيًا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية، وهو ما يعني، بحسب الخبراء، أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلًا، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.



كان تحالف استثماري أعلن، قبل أيام، عن مشروع سياحي متكامل، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، ويضم شركات في هذا الحقل، وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد.