استنفار أمني بمديرية أمن الجيزة في احتفالات شم النسيم

نشرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، لنشات الإنقاذ النهري بالمسطح المائي لتأمين احتفالات المواطنين في نهر النيل في شم النسيم، واحتفال الأقباط بالأعياد.



وكشفت مصادر أمنية أن كافة قطاعات مديرية أمن الجيزة استنفرت للمشاركة في تأمين احتفالات شم النسيم، وخاصة قطاع الحماية المدنية بإداراته للمفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهري والبري.



وقالت المصادر إنه تم نشر لنشات الإنقاذ النهري على مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، والتي بدأت بدوريات على مدار الساعة منذ أمس وحتى انتهاء مظاهر الاحتفالات.



فيما قامت القيادات بإجراء مرور على المعديات النهرية لفحص المراكب بها، والتأكد من تراخيصها، والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعًا لوقوع حوادث غرق.



وعلى مستوى الحدائق والمتنزهات العامة والكباري تنتشر قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بقيادة العميد عبير إسماعيل، مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، لمواجهة التحرش حيث تقوم بالمرور على الحدائق العامة، ومن الخطة الأساسية انتشار القوات والتواجد بكثافة بحديقة الحيوان بالجيزة، لما تشهده من إقبال كبير من جانب المواطنين، حيث يتوافد عليها الآلاف ويتولى خبراء المفرقعات تعقيم الحديقة من الداخل ومحيطها من الخارج.



وتناشد القوات المواطنين وخاصة الفتيات والسيدات، الإبلاغ فورًا ما إذا تعرضن لأية مضايقات أو تحرش سواء لفظيا أو جسديا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرش، كما تنتشر القوات بحديقة الأورمان، وغيرها من المتنزهات، وأيضًا دور السينما بالمناطق المختلفة.



وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على الوحدات الشرطية باليقظة التامة خلال الاحتفالات، وعدم السماح لداعمي الفوضى، والمتحرشين، ومستغلي الفرص، بإفساد فرحة المصريين، كذلك عدم السماح بالمساس بالأمن القومي.



وأشار مصدر أمني، بمديرية أمن الجيزة، إلى أن كافة وحدات وقطاعات المديرية انتشرت في الشارع الجيزاوي لتأمين الوحدات، بالإضافة إلى 150 فرد شرطة منتدبين من المديريات والمصالح الأخرى لتدعيم التأمين.



وأضاف المصدر أن مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء ابراهيم الديب، مدير الادارة العامة للمباحث، دفعت بما يقرب من 1600 شرطي إلى الشارع لتأمين الاحتفالات ما بين المنشآت العامة والسفارات والحدائق ودور العبادة ودور السينما والمراكز التجارية، وقرابة 50 ونشًا بقطاع أمن الجيزة لرفع كافة السيارات المتروكة ومنع الانتظار في الأماكن الممنوعة أو تعطيل حركة السير.



ونوه المصدر إلى أن مديرية أمن الجيزة دفعت بوحدات قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال ما يقرب من 50 من عناصر الشرطة النسائية لتأمين السيدات خلال العيد وردع المتحرشين، كما دفعت بما يقرب من 30 تشكيلا أمنيا لحفظ الأمن في الشارع ما بين تشكيلات للأمن المركزي، ووحدات المباحث، وسيارات الانتشار السريع، في أشكال تمركزات وأقوال أمنية متحركة وثابتة.



وانتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الأثرية بقيادة العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بعد إخطار من الجهات المختصة بقدوم وفود أجنبية لزيارة الأهرامات وأبوالهول والتجول بالمنطقة الأثرية، ونفذت قوات التأمين الخطة الأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لمباحث السياحة والآثار، واللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الأثرية بالكامل.



وتعتمد خطة التأمين على تشديد التأمينات المنطقة بالكامل، وإجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات أمنية وأيضًا تفتيش الزائرين لسفح الأهرامات أو المنطقة الأثرية أو فندق مينا هاوس.