القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
حوادث
الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:21 م

استنفار أمني بمديرية أمن الجيزة في احتفالات شم النسيم

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2122503

نشرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، لنشات الإنقاذ النهري بالمسطح المائي لتأمين احتفالات المواطنين في نهر النيل في شم النسيم، واحتفال الأقباط بالأعياد.

وكشفت مصادر أمنية أن كافة قطاعات مديرية أمن الجيزة استنفرت للمشاركة في تأمين احتفالات شم النسيم، وخاصة قطاع الحماية المدنية بإداراته للمفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهري والبري.

وقالت المصادر إنه تم نشر لنشات الإنقاذ النهري على مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، والتي بدأت بدوريات على مدار الساعة منذ أمس وحتى انتهاء مظاهر الاحتفالات.

فيما قامت القيادات بإجراء مرور على المعديات النهرية لفحص المراكب بها، والتأكد من تراخيصها، والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعًا لوقوع حوادث غرق.

وعلى مستوى الحدائق والمتنزهات العامة والكباري تنتشر قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بقيادة العميد عبير إسماعيل، مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، لمواجهة التحرش حيث تقوم بالمرور على الحدائق العامة، ومن الخطة الأساسية انتشار القوات والتواجد بكثافة بحديقة الحيوان بالجيزة، لما تشهده من إقبال كبير من جانب المواطنين، حيث يتوافد عليها الآلاف ويتولى خبراء المفرقعات تعقيم الحديقة من الداخل ومحيطها من الخارج.

وتناشد القوات المواطنين وخاصة الفتيات والسيدات، الإبلاغ فورًا ما إذا تعرضن لأية مضايقات أو تحرش سواء لفظيا أو جسديا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرش، كما تنتشر القوات بحديقة الأورمان، وغيرها من المتنزهات، وأيضًا دور السينما بالمناطق المختلفة.

وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على الوحدات الشرطية باليقظة التامة خلال الاحتفالات، وعدم السماح لداعمي الفوضى، والمتحرشين، ومستغلي الفرص، بإفساد فرحة المصريين، كذلك عدم السماح بالمساس بالأمن القومي.

وأشار مصدر أمني، بمديرية أمن الجيزة، إلى أن كافة وحدات وقطاعات المديرية انتشرت في الشارع الجيزاوي لتأمين الوحدات، بالإضافة إلى 150 فرد شرطة منتدبين من المديريات والمصالح الأخرى لتدعيم التأمين.

وأضاف المصدر أن مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء ابراهيم الديب، مدير الادارة العامة للمباحث، دفعت بما يقرب من 1600 شرطي إلى الشارع لتأمين الاحتفالات ما بين المنشآت العامة والسفارات والحدائق ودور العبادة ودور السينما والمراكز التجارية، وقرابة 50 ونشًا بقطاع أمن الجيزة لرفع كافة السيارات المتروكة ومنع الانتظار في الأماكن الممنوعة أو تعطيل حركة السير.

ونوه المصدر إلى أن مديرية أمن الجيزة دفعت بوحدات قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال ما يقرب من 50 من عناصر الشرطة النسائية لتأمين السيدات خلال العيد وردع المتحرشين، كما دفعت بما يقرب من 30 تشكيلا أمنيا لحفظ الأمن في الشارع ما بين تشكيلات للأمن المركزي، ووحدات المباحث، وسيارات الانتشار السريع، في أشكال تمركزات وأقوال أمنية متحركة وثابتة.

وانتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الأثرية بقيادة العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بعد إخطار من الجهات المختصة بقدوم وفود أجنبية لزيارة الأهرامات وأبوالهول والتجول بالمنطقة الأثرية، ونفذت قوات التأمين الخطة الأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لمباحث السياحة والآثار، واللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الأثرية بالكامل.

وتعتمد خطة التأمين على تشديد التأمينات المنطقة بالكامل، وإجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات أمنية وأيضًا تفتيش الزائرين لسفح الأهرامات أو المنطقة الأثرية أو فندق مينا هاوس.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 3 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ 5 أيام

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ 6 أيام

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ اسبوع

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ اسبوع

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

غدًا.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالرياض

الليلة.. «الباز» يفتح مذكرات هند رستم مع أيمن الحكيم في «90 دقيقة»

خاص.. «بكري» يكشف موعد تدشين حزب «دعم الدولة» الجديد

شاهد.. حفل الزفاف الأسطوري لنجل هشام طلعت مصطفى.. «أوبن بوفيه للسيجار» و«عروض أجنبية» أبرز الفعاليات

الأكثر قراءة

شاهد.. حفل الزفاف الأسطوري لنجل هشام طلعت مصطفى.. «أوبن بوفيه للسيجار» و«عروض أجنبية» أبرز الفعاليات

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

ألبومات الصور

شواطئ الإسكندرية تكتظ بالمواطنين احتفالًا بـ«شم النسيم»

وكيل صحة مطروح يتفقد العيادات المتنقلة بالأماكن العامة

رئيس أبورديس يستقبل الأهالى على الشاطئ فى شم النسيم‏

«التلويح بالنصر» و«التنزه»..أبرز مشاهد احتفال المصريين بالربيع

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

شاهد.. حفل الزفاف الأسطوري لنجل هشام طلعت مصطفى.. «أوبن بوفيه للسيجار» و«عروض أجنبية» أبرز الفعاليات

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

كشكول

عبدالحكم : صندوق "بوكليت" إضافي بكل لجنة للتفادي الأزمات

الجيوشي : الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية تسير وفقا لخطة زمنية

عميد إعلام الشروق: ليس هناك معهد باستطاعته رفع الرسوم من تلقاء نفسه

عادل عبدالنبي قائمًا بأعمال "العامة للدراسات العليا" بجامعة الأزهر

مؤتمر جراحات القلب يناقش الجديد في مجال الشرايين التاجية والصمامات..غداً

الأمصار

الإمارات: الدفاع المدني ينقذ إصبع فتاة

كازاخستان ترسل كتيبة جنود للحدود اللبنانية الإسرائيلية

الجيش اللبناني: 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت مجالنا الجوي

هاري كين يعترف: أتمنى اللحاق بـ محمد صلاح ولكن هناك صعوبة

إحباط محاولة تهريب 6 آلاف يورو من مطار الجزائر

منوعات

فيديوجراف.. «استقالة إيهاب جلال.. وتهديد هيفاء وهبي» أبرز أخبار اليوم

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك