نائب قنا: «النقل» استجابت وبدأت تطوير محطة قطار دشنا

قال النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا، إنه تم تطوير محطة قطار دشنا، بعد الطلب الذى تقدم به الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات.



وأشار فايز، فى بيان له، إلي أن الوزارة أرسلت لجنة لمعاينة المحطة، وأوصت بتطوير البنية التحتية لها، مؤكدًا أنه تم تطوير جميع المرافق من خطوط مياه وكهرباء، فضلًا عن توصيل الإنترنت داخل المحطة، وطلاء المحطة وإصلاح جميع أعمال النجارة.



وأضاف النائب البرلماني أنه تم رصف محطة دشنا، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمسافرين، لتليق بأهل دائرته كما كان يأمل، لافتا إلي أن ذلك من أجل راحة أهل دشنا.