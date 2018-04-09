تجديد حبس قاتلة زوجها بسبب خلافات مالية بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بتجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل زوجها عامل مطعم، بسبب عدم سداده ديونًا اقترضها من شقيقتها في المرج.



تلقى قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى المطرية العام باستقبالها "أيمن أحمد عبدالعزيز"، 32 سنة، عامل بمطعم، توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالفخذ الأيمن، وتم حجزه بثلاجة المستشفي.



وبالانتقال وسؤال زوجته نسرين عادل، 24 سنة، موظفة، ادعت قيام مجهولين بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، محدثين ما به من إصابات أدت إلى وفاته بتحريض من زوجها السابق "عبدالناصر. ص"، 35 سنة، صاحب فرن، بسبب خلافات سابقة بينهما.



بإجراء التحريات لم يستدل على صحة ما جاء بأقوال سالفة الذكر، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وبتطوير مناقشتها، وتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة.



وقررت المتهمة بأنه نظرًا لكون المجني عليه مدينا بمبلغ مالي لشقيقتها وتهرب من سداد المديونية، حدثت مشادة كلامية بينهما، وحال مطالبتها برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة تعدت خلالها عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثة إصابته التي أدت إلى وفاته، وأقرت بادعائها بقيام مجهولين بإحداث إصابته خشية ضبطها.



تم بإرشادها ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمحل ارتكابها بمسكنهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.