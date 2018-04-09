القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:19 م

بالفيديو.. ياسمين على تتقمص شخصية سعاد حسنى فى «عيد الربيع»

المطربة ياسمين علي
المطربة ياسمين علي
نرمين مقبل
dostor.org/2122498

حرصت مطربة البهجة ياسمين علي، على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الربيع «شم النسيم»، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت فيديو أثناء غنائها الأغنية الشهيرة «الدنيا ربيع» للنجمة سعاد حسنى، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وعلقت «ياسمين» على الفيديو قائلة: «الدنيا_ربيع.. كل سنة وإنتوا طيبين، سرعان ما انهالت الإعجابات والتعليقات على الفيديو، لتهنئتها بشم النسيم».

يذكر أن ياسمين علي طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية «يا حب زمان»، كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، وإخراج فادي حداد.
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