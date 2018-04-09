«سركيسيان» يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لأرمينيا

أدى أرمين سركيسيان، اليمين الدستورية كرئيس لأرمينيا، اليوم الإثنين، متعهدًا بالعمل من أجل إدخال تحسينات على نظام العدالة ومكافحة الفساد.



وذكرت شبكة «إيه.بي.سي» الأمريكية، أن هذا التنصيب يأتي في الوقت الذي تستعد فيه أرمينيا لتحويل نظام الحكم من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، بموجب الاستفتاء الذي أجرى عام 2015.



ووفقا لهذا التغيير، الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيصبح منصب الرئيس شرفيًا.



وكان البرلمان قد انتخب، الشهر الماضي، أرمين سركيسيان رئيسًا جديدًا للبلاد خلفا لسيرج سركيسيان، الذي تولى الرئاسة في انتخابات عام 2008.

