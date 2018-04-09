«تموين المنيا»: 50 شونة وصومعة جاهزة لاستقبال موسم توريد القمح

انتهت محافظة المنيا، من استعداداتها لموسم توريد القمح، بتجهيز الشون والصوامع ومراكز التجميع الترابية لاستلام المحصول من المزارعين، خلال العام الجاري، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة كبيرة في التوريد مقارنة بالعام الماضي.



وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المساحة الحالية المنزرعة بمحصول القمح تصل لنحو 241 ألف فدان، وستساهم في زيادة نسبة التوريد مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف «يوسف»- في تصريحات له- أنه تم الانتهاء من تجهيز 50 شونة ومركز تجميع معتمدًا، موزعة على مراكز المحافظة التسع، منها 7 بمركز بني مزار وقريتي البهنسا والشيخ فضل، سعة كل واحدة 60 ألف طن قمح، بالإضافة إلى 21 موقعا وصومعة معتمدة، و29 شونة ومركز تجميع «شون ترابية».



وأوضح وكيل التموين أن السعة التخزينية للصوامع والشون ومراكز التجميع، تكفي للمساحة المنزرعة، أو أي كمية من محصول القمح يتم استلامها من المزارعين والتجار، فالمستهدف هذا العام مفتوح، ولم تحدد بعد الكميات التي سيتم توريدها، منوهًا بأنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن نقل المحصول خارج المحافظة، أو تحديد الأسعار الجديدة للتوريد.