مقتل عراقي وإصابة آخر بنيران القوات الإيرانية

أعلن قائممقام قضاء كلار في محافظة السليمانية العراقية شهاب أحمد، اليوم الإثنين، مقتل مدني وإصابة آخر بنيران القوات الإيرانية، على الشريط الحدودي في الجنوب.



وقال "أحمد"- في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية-: إن "شخصًا قتل وأصيب آخر بنيران القوات الإيرانية، في ناحية الميدان في قضاء كلار جنوب السليمانية، قرب الحدود"، موضحًا أن "القتيل كان في رحلة صيد مع أصدقائه في تلك المنطقة".



وأشار إلى "أن القوات الإيرانية نقلت جثمان القتيل والشخص المصاب إلى مستشفى بمدينة سربيل زهاو، على الحدود الإيرانية، مؤكدًا أن "الاتصالات جارية حاليًا، لتسلم جثمان القتيل وهو من أهالي قضاء كلار".

