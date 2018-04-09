سيناتور روسي يُهين ملكة بريطانيا ورئيسة الوزراء

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن أليكسي بوشكوف، السيناتور الروسي، ادّعى، خلال لقائه على إحدى القنوات الروسية، أن الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تتناولان الكحوليات بشكل يومي.



وأوضحت الصحيفة، أن بوشكوف زعم أن ملكة بريطانيا لديها طقوس في تناول الكحوليات، وهي تناولها مع الليمون وأكل قطعة من الشيكولاتة، كما أن «ماي» تفرط هي الأخرى في تناول الكحوليات بشكل يومي.



وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تحاول، من خلال هذه الادعاءات، تشويه صورة بريطانيا بهذه التصريحات التي وصفها النائب البرلماني المحافظ، برنارد جنكين، بـ«السخيفة».



