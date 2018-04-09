السجن مدى الحياة لـ28عسكريًا متهمين بمحاولة الانقلاب في تركيا

قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة بحق 28 عسكريًا من المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.



كما برأت المحكمة، اليوم الإثنين، 11 عسكريًا في القضية ذاتها، فيما ألقت السلطات التركية القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص في أعقاب المحاولة الانقلابية عام 2016، بينهم مسئولون بالأمن وعسكريون وقضاة.



وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، بتدبير الانقلاب الفاشل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا، بينما ينفي غولن هذا الاتهام.



واعتقلت أنقرة أكثر من 38 ألف شخص لصلاتهم بغولن، كما فصلت أكثر من 110 آلاف موظف منذ صيف عام 2016.

