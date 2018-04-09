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الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:12 م

طبيب نفسي: المرح يقلل من الأفكار السلبية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أكاديمية الدستور: أحمد زياد
dostor.org/2122488

قال الدكتور محمد إبراهيم الحيص، طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي بمستشفى سوهاج التعليمي، إن فترات المرح لها دور كبير في تقليل الأفكار السلبية داخل الإنسان، ومنحه فرصة لنسيان المشكلات الحياتية ولو بشكل جزئي.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أعياد شم النسيم فرصة لزيارة الأماكن ذات الطابع الطبيعي، مثل المناطق الخضراء والجبلية كونها تعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء وتساعد على التخلص من القلق والتوتر، مضيفًا أننا قد نجد أغلب نزهاتنا بدون فوائد نفسية لأنها تكون بمناطق شديدة الزحام والضوضاء.

وأشار إلى أنه يتوجب على رفقاء النزهة تنظيم برنامج قبل الخروج، لتحاشى الخلافات أثناء النزهة، وكذلك وضع خطة للطوارئ كتدوين أرقام الهواتف ومنحها للأطفال، وتحديد أوقات وأماكن تجمع أفراد الأسرة في حالة القيام بجولات حرة، وتابع أن الالتزام بالواجبات الإنسانية ومساعدة الآخرين وعدم التعدي على خصوصياتهم تعتبر من مسببات السعادة.

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