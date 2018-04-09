الصين: الإجراءات الأحادية تتسبب فى حرب تجارية عالمية

نقل بيان أصدره مجلس الدولة الصيني، عن رئيس الوزراء «لي كه تشيانغ»، قوله إن نشوب حرب تجارية بسبب إجراءات أحادية الجانب لن يضر بالمصالح الثنائية فحسب، ولكن أيضا بالمصالح المشتركة في العالم.



وقال «لي»، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال اجتماع في بكين، أمس الأحد، إن المطلوب هو معارضة الأحادية والحماية التجارية في ظل الغموض الذي يكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي.



وأضاف أن تحدي الإجماع بإجراءات أحادية الجانب من شأنه تهديد السلام والاستقرار في العالم.