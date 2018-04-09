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الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:10 م

«بقلظ ولؤلؤة».. مسرحية للأطفال بساقية الصاوي

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2122486

قدمت فرقة «عصافير الجنة»، عرضًا مسرحيًّا للأطفال بعنوان «بقلظ ولؤلؤة»، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، تأليف الشاعر الكبير شوقى حجاب، ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعى، والموسيقار هانى شنودة، وإخراج رضا حسنين.

والعرض من بطولة الفنانة نهلة ياسين، وفرقة عصافير الجنة «تغريد – علاء – مازن- شادى- إسلام- عادل عثمان»، وتدور أحداث العرض عن بنت اسمها لؤلؤة لها صديق قلم رصاص يسرد خلال العرض المسرحى بعض القصص المسلية منها قصة السلطان الظالم ذى القرنين وحكايته مع الحلاق بقلظ وحكاية الأسد الظالم والفئران.

ومن المقرر عرض العرض لليوم الثانى فى السابعة مساء اليوم على مسرح قاعة النهر.

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