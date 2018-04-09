«الدستور» ترصد 4 عقبات تواجه تشكيل «دعم مصر» لحزب سياسى

أعلن قيادات ائتلاف «دعم مصر»، دراسة تحويل الائتلاف «صاحب الأغلبية البرلمانية» إلى حزب أو كيان سياسي يضم عددًا من الأحزاب السياسية تحت لواء الائتلاف خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه ستتم مناقشة الأمر بشكل مطول داخل المكتب السياسي للائتلاف خلال الأيام المقبلة، وكذلك مناقشة هذا المقترح مع رؤساء الأحزاب المنضوية بالائتلاف من أجل الاندماج في كيان سياسي واحد.



وترصد «الدستور» أبرز العقبات التي تواجه الائتلاف للحيلولة دون تأسيس الحزب السياسى الذي يندمج فيه 6 أحزاب تحت لواء الائتلاف وأكثر من 300 نائب مستقل.



*تغيير «الصفة الحزبية» أزمة تؤرق النواب الحزبيين



قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن هناك تخوفا قانونيًا خاصًّا بتغيير الصفة الحزبية للنواب الحزبيين الذين تم انتخابهم على أساسها كما تنص المادة 110 من الدستور، على أنه: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه»، لافتًا إلى أن الائتلاف يبحث عن المسالك القانونية بشأن هذه الأزمة.



وأضاف "عيسي" في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يرى بشكل شخصي أن تحول الائتلاف لحزب وكيان سياسي فعال سيعمل على إنعاش الحياة السياسية، فضلًا عن تواجد أكثر من 5 كيانات حزبية أخرى تتبنى كل منهما أيديولوجية فكرية معينة هو أمر سيثري الحياة السياسية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء اجتماعات مكثفة مع رؤساء الأحزاب المعترضين على فكرة تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي للتوافق حول آلية موحدة، فضلًا عن عرض الأمر برمته على المكتب السياسي للائتلاف.



*رفض أحزاب بـ«الائتلاف» مقترح الاندماج

في هذا السياق، يقول المهندس أحمد صبري، أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن"، إن حزب مستقبل وطن هو الكيان السياسي الذي يمثل ثاني هيئة برلمانية تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن الحزب لن ينضم للائتلاف حال تحوله لحزب سياسي وسيظل قائمًا بذاته، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن يرحب بفكرة اندماج الأحزاب إذا أراد حزب آخر الاندماج معه، وبخاصة أن الحزب يمتلك شعبية كبيرة ولها أمانات ومقار في المحافظات فاعلة وقادرة على العمل في جميع الاستحقاقات الانتخابية.



وأضاف "صبري"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مستقبل وطن لن يذهب إلى أحد من أجل الاندماج له، ومن يريدنا فليأت لنا، مؤكدًا أن ائتلاف دعم مصر لم يناقش حتى الآن مع رئيس الحزب فكرة تحويل الائتلاف لحزب سياسي.



إلى ذلك، قال الدكتور حسين أبوالعطا، نائب رئيس حزب المؤتمر أحد أحزاب ائتلاف دعم مصر، إن قيادات حزب المؤتمر لديها نية لرفض الانضمام داخل الائتلاف حال تحوله لحزب سياسي، لافتا إلى أن حزب المؤتمر له قاعدة شعبية وله رؤيته واتجاهه، ومستمر فى أداء دوره كحزب على الساحة السياسية، مؤكدًا أن الحزب لا يرفض فكرة اندماج الأحزاب ولكن يجب أن يكون هذا الاندماج بضوابط للأحزاب غير الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية.



وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن حزب المؤتمر على استعداد لجميع المعارك على الساحة السياسية والاستحقاقات الانتخابية المختلفة، خصوصا أن الحزب لديه هيئة برلمانية قوية داخل مجلس النواب.



* تفاوض حملات دعم «السيسي» لتشكيل كيان حزبي موازٍ

من ناحيته، كشف النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك معلومات يتم تداولها عن تشكيل حزب سياسى كبير سينطلق من خلال القواعد الشعبية للحملات التي دعمت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسها حملات « كلنا معاك من أجل مصر» و«علشان تبينها» و«مواطن».



وأضاف بكري، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه من المهم للغاية في هذا التوقيت التي تمر به البلاد أن يكون هناك حزبًا سياسيًا قويًا يمثل الظهير السياسى للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكون قادر علي خوض كافة الاستحقاقات الانتخابية وله قواعد شعبية قادرة علي التواصل مع جميع المواطنين في المحافظات المختلفة، لافتًا أن ذلك سيثري الحياة السياسية بعد خفوت نجم الأحزاب السياسية في الآونة الاخيرة.



* أزمة توزيع المناصب



في هذا الإطار، يعلق الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اتجاه ائتلاف دعم مصر للتحول إلى حزب سياسى سيساهم في تفتيت الأحزاب الكبيرة الموجودة بالفعل، مؤكدًا أن الائتلاف سيواجه أزمة في توزيع المناصب داخل الكيان الجديد من الأحزاب التي توافق علي الاندماج بالكيان الجديد، كذلك من النواب المستقلين بالائتلاف، وهو الامر الذي بدا جليًا خلال التحالفات التي سبقت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.



وأضاف هاشم ربيع لـ«الدستور»، أن مصر لا تحتاج إلى أحزاب جديدة، لأن بها أكثر من 100 حزب، ولكن يجب أن يقتصر الاندماج حال حدوثه على 4 تيارات أساسية وهى «الوسط واليمن واليسار والإسلامي»، بحيث تندمج الأحزاب ذات الأفكار والأيديولوجيا الواحدة.