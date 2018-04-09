«سعفان»: نهدف لخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال كلمته بمؤتمر العمل العربي في يومه الثاني، أن الحكومة لديها هدف قوي لخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة، مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، بعد أن وصلت حاليًا إلى 11%، وتعكف الوزارة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام والتركيز فى منظومة التدريب المهني، من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، وتأهيلها لتخريج شباب مدرب على المهن التي تحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.



كما أكد سعفان ثقة مصر في قدرة مؤتمر العمل العربي، خصوصًا فى ظل إدارة حكيمة لمنظمة العمل العربية، على مواجهة تلك التحديات والنهوض بالعمالة العربية إلى مستويات قادرة على المنافسة، والعمل على تحقيق الاستقرار.



ورحب بالمشاركين بالمؤتمر على أرض مصر، كما هنأ الدكتور المهدي الأمين، وزير العمل لدولة ليبيا الشقيقة، على انتخابه رئيسًا لهذه الدورة، متمنيًا له كل السداد والتوفيق في إدارة أعمال المؤتمر.



كما أعرب سعفان، للمدير العام لمنظمة العمل العربية، عن خالص الشكر والتقدير لما بذله من جهد مخلص لتدعيم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة، موجهًا شكره لجميع المشاركين، مؤكدًا أنهم سيعملون على إثراء المؤتمر بمشاركات بناءة ومداخلات مهمة.